В Госдуме заявили о невозможности снижения пенсионного возраста
Снижение пенсионного возраста в ближайшие годы невозможно. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб.
По её словам, это связано с соотношением количества работающих граждан, количества россиян трудоспособного возраста и количества пенсионеров.
«У нас сегодня 75 млн россиян трудоспособного возраста и 42,8 млн пенсионеров. Мы пока не можем повернуть назад... Я думаю, что это вопрос не ближайшего десятилетия», - указала депутат.
Ранее Бессараб заявила, что в рамках действующей российской пенсионной системы инициатива о введении 13-й пенсии в день рождения не имеет перспектив, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru