Депутат Хинштейн: Нужно усилить пропаганду семейных ценностей в интернете
Наиболее эффективным способом пропаганды семейных и духовных ценностей для молодежи остается интернет, сказал НСН Александр Хинштейн.
Россия создалп достаточно возможностей для пропаганды семейных и нравственных ценностей среди молодого поколения — это и социальная реклама, и прочий социальный контент. Об этом НСН заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минцифры, ВГТРК, Первому каналу и другим телеканалам отчитаться о количестве просветительских и образовательных программ, документальных и художественных фильмов и сериалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержание духовно-нравственных традиций и пропаганду многодетности. Хинштейн считает, что наиболее эффективным способом такой коммуникации с молодежью станет размещение соответствующих материалов в интернете.
«Сегодня такие возможности есть. Существует и социальная реклама (и обязанность операторов ее размещать), и различный социальный контент, разработкой и внедрением которого активно занимается, в частности, Институт развития интернета. Телевидение, безусловно, должно быть вовлечено в этот процесс, но если мы рассматриваем в качестве целевой аудитории молодежь, в первую очередь должен быть задействован интернет. Отмечу, что это та сфера, в которой не может быть переизбытка информации», — сказал депутат.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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