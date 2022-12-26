Депутат Хинштейн: Нужно усилить пропаганду семейных ценностей в интернете

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минцифры, ВГТРК, Первому каналу и другим телеканалам отчитаться о количестве просветительских и образовательных программ, документальных и художественных фильмов и сериалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержание духовно-нравственных традиций и пропаганду многодетности. Хинштейн считает, что наиболее эффективным способом такой коммуникации с молодежью станет размещение соответствующих материалов в интернете.

«Сегодня такие возможности есть. Существует и социальная реклама (и обязанность операторов ее размещать), и различный социальный контент, разработкой и внедрением которого активно занимается, в частности, Институт развития интернета. Телевидение, безусловно, должно быть вовлечено в этот процесс, но если мы рассматриваем в качестве целевой аудитории молодежь, в первую очередь должен быть задействован интернет. Отмечу, что это та сфера, в которой не может быть переизбытка информации», — сказал депутат.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

