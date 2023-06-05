В Госдуме заявили о необходимости отменить мораторий на проверки бизнеса
Депутат Госдумы Алексей Куринный в своём Telegram-канале заявил, что намерен внести на рассмотрение предложения об отмене моратория на проверки бизнеса.
Он напомнил об трагедии в Ульяновской области, где умерли отравившиеся сидром люди, и указал, что отмена моратория необходима, если речь идёт о возможном риске для здоровья граждан или причинении значительного ущерба окружающей среде.
«Судя по видео, готовили сидр в наспех оборудованных помещениях. Не верю, что по этому поводу не было жалоб и обращений... запрошу в правоохранительных органах всю информацию о поступавших в связи с работой предприятия сигналах и принятых в этой связи мерах», - указал Куринный.
Парламентарий также отметил, что фактическое отсутствие проверок и госконтроля по потенциально опасным направлениям бизнеса «рано или поздно должно было привести к трагедии».
Ранее глава Ульяновской области Алексей Русских заявил, что в регионе зафиксировано 22 случая отравления суррогатным сидром, умерли восемь человек, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru