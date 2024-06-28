В Госдуме заявили о навязанных россиянам Западом ценностях личного успеха и карьеры
На протяжении 30 лет России навязывали чуждые ей ценности, такие как построение карьеры и индивидуальный успех, заявил зампред Госдумы Петр Толстой, передает РБК.
Он заявил, что индивидуализм и история индивидуального успеха – это те самые слова, которыми «пичкают современных детей в системе образования».
Толстой уверен, что прошло время тех, кто «верит в невидимую руку рынка или «если такой умный, то что такой бедный».
До этого известная телеведущая Юлия Барановская предложила создать федеральный канал «Семья». Барановская считает, что молодежи нужно грамотно и доступно рассказывать не только о важности построения семьи и материнстве, но и сообщать про меры поддержки государства, различные конкурсы.
Российскому телевидению необходимо «переключиться» с программ и шоу о маргиналах на истории счастливых многодетных семей, которые будут транслировать традиционные ценности, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru