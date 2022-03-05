Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми
Президент России Владимир Путин обещает в ближайшее время объявить новые шаги по созданию в стране единой системы поддержки семей - от беременности до достижения детьми 18 лет. Об этом он заявил в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний в преддверии 8 марта.
По словам главы государства, меры такого порядка уже готовятся. Он также заявил, что все пенсии и социальные пособия в России по-прежнему будут индексироваться в соответствии с планом.
Кроме того, Владимир Путин одобрил идею отказа от уголовного преследования за экономические преступления, особенно в том случае, если происходит возмещение ущерба. Он сообщил, что кабинет министров работает над расширением мер экономической поддержки, в том числе речь идёт о снятии ряда ограничений на ведение бизнеса, а также либерализации уголовного законодательства.
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