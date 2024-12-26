В Госдуме заявили, что вводить штрафы за использование VPN не планируется

Он пояснил, что речь идёт о сборе Роскомнадзором данных сетевых адресов в целях «актуализации правил фильтрации в целях противодействия компьютерным атакам».

Немкин отметил, что «СМИ и эксперты в поисках кликабельных заголовков» пытаются вольно интерпретировать приказ ведомства.

«Сведения о личных устройствах граждан и другая пользовательская информация собираться не будут. Отслеживать использование VPN... и тем более за это штрафовать никто не собирается», - заключил парламентарий.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский опроверг введение штрафов за применение VPN, так нет инструмента для реализации такой возможности, сообщает RT.