В Госдуме заявили, что вводить штрафы за использование VPN не планируется
Отслеживать использование россиянами VPN-сервисов никто не планирует. Как пишет РИА Новости, об этом заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
Он пояснил, что речь идёт о сборе Роскомнадзором данных сетевых адресов в целях «актуализации правил фильтрации в целях противодействия компьютерным атакам».
Немкин отметил, что «СМИ и эксперты в поисках кликабельных заголовков» пытаются вольно интерпретировать приказ ведомства.
«Сведения о личных устройствах граждан и другая пользовательская информация собираться не будут. Отслеживать использование VPN... и тем более за это штрафовать никто не собирается», - заключил парламентарий.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский опроверг введение штрафов за применение VPN, так нет инструмента для реализации такой возможности, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- IT-эксперт рассказал, как часто нужно менять аккумулятор ноутбука
- Путин освободил местных чиновников от ответственности за невыполненные задачи
- В АТОР усомнились, что Таиланд станет дешевле для россиян после присоединения к БРИКС
- В Босфоре приостановили транзит судов из-за проблем на следовавшем в РФ танкере
- Главе проекта «Архангел» в Москве пытались вручить заминированную грамоту
- Путин подписал закон, ужесточающий требования к рекламе займов
- В Госдуме заявили, что вводить штрафы за использование VPN не планируется
- Елена Мартынова впервые высказалась о разводе с Шаманом
- Певец Стас Пьеха заявил, что не позволит сыну стать звездой по блату
- Медведев: Более 40% детей мигрантов в школах плохо владеют русским языком
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru