Депутат Немкин: Viber заблокирован в России из-за вопросов безопасности

Россия заблокировала мессенджер Viber из-за его неспособности обеспечить должный уровень безопасности пользователей. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы от Пермского края, член комитета по информполитике Антон Немкин.

Он объяснил, что из-за системы шифрования и простоты регистрации Viber часто выбирают мошенники и иностранные спецслужбы, пытающиеся завербовать население.