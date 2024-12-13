Депутат Немкин: Viber заблокирован в России из-за вопросов безопасности

Россия заблокировала мессенджер Viber из-за его неспособности обеспечить должный уровень безопасности пользователей. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы от Пермского края, член комитета по информполитике Антон Немкин.

Он объяснил, что из-за системы шифрования и простоты регистрации Viber часто выбирают мошенники и иностранные спецслужбы, пытающиеся завербовать население.

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber на территории России

Депутат добавил, что в мессенджере также свободно размещают запрещенный контент, в том числе касающийся спецоперации на Украине, несмотря на требования российских судов и игнорируя российское законодательство.

Согласно данным Mediascope на ноябрь 2024 года, Viber занимает третье место по популярности среди мессенджеров в России. В начале декабря российские пользователи сообщали о сбоях в работе Viber, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селивёрстова
ТЕГИ:РоскомнадзорБлокировкаМессенджерыViber

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