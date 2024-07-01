В Греции ввели шестидневную рабочую неделю

В Греции официально разрешили работодателям переходить на шестидневную рабочую неделю, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал ERT.

Положения нового законодательства будут распространяться на работников компаний, в которых действует круглосуточная система посменной работы. При этом есть ряд условий, выполнив которые, и другие компании могут перейти на этот формат.

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Работодатель должен подать заявление и доказать, что у фирмы появился дополнительный объем работы.

Вероятности введения шестидневной рабочей недели в России в текущих условиях рекордно низкой безработицы нет. Об этом ранее заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Котяков напомнил, что в российском трудовом законодательстве предусмотрены повышенная оплата при переработках, возможность выхода на работу в выходные дни и праздники при обоюдном согласии сторон. Работодатель понимает, что придется заплатить за часы сверх нормы, а работник осознает, что при таких условиях получит оплату больше, чем за привычный трудовой день, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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