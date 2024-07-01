В Греции ввели шестидневную рабочую неделю
В Греции официально разрешили работодателям переходить на шестидневную рабочую неделю, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал ERT.
Положения нового законодательства будут распространяться на работников компаний, в которых действует круглосуточная система посменной работы. При этом есть ряд условий, выполнив которые, и другие компании могут перейти на этот формат.
Работодатель должен подать заявление и доказать, что у фирмы появился дополнительный объем работы.
Вероятности введения шестидневной рабочей недели в России в текущих условиях рекордно низкой безработицы нет. Об этом ранее заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Котяков напомнил, что в российском трудовом законодательстве предусмотрены повышенная оплата при переработках, возможность выхода на работу в выходные дни и праздники при обоюдном согласии сторон. Работодатель понимает, что придется заплатить за часы сверх нормы, а работник осознает, что при таких условиях получит оплату больше, чем за привычный трудовой день, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Федерации велоспорта Екимов назвал негативные последствия бойкота ОИ-2024
- Минэнерго: Электроснабжение потребителей в Белгородской области восстановлено
- Бербок обвинила Путина в желании пошатнуть безопасность в Европе
- СМИ: Финские ученые выступили против выдворения беженцев на границе с Россией
- Россиянку приговорили к пяти годам колонии за издевательство над приемными детьми
- На закрытии выставки «Россия» выступят Лепс, Газманов и Shaman
- За полгода в бюджет Украины поступило $14 млрд из внешних источников
- Режиссер Стахелски анонсировал съёмки нового «Горца»
- СМИ: Норвегия запретила продажу последнего частного участка земли на Шпицбергене
- Число жертв теракта в Дагестане увеличилось до 22 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru