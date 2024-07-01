В Греции ввели шестидневную рабочую неделю

Работодатель должен подать заявление и доказать, что у фирмы появился дополнительный объем работы.

Вероятности введения шестидневной рабочей недели в России в текущих условиях рекордно низкой безработицы нет. Об этом ранее заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Котяков напомнил, что в российском трудовом законодательстве предусмотрены повышенная оплата при переработках, возможность выхода на работу в выходные дни и праздники при обоюдном согласии сторон. Работодатель понимает, что придется заплатить за часы сверх нормы, а работник осознает, что при таких условиях получит оплату больше, чем за привычный трудовой день, передает «Радиоточка НСН».

