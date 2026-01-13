В Госдуме заявили, что ставка по семейной ипотеке станет дифференцированной

По его словам, ставка по льготной ипотеке под 6%, которая не зависит от количества детей, не является особым стимулом для повышения рождаемости.

Депутат уточнил, что при рождении первого ребёнка обсуждается ставка в 10%, для семей с двумя детьми - 6%, а при рождении третьего ребёнка - 4%.

«И эти проценты будут снижаться по мере снижения ключевой ставки», - заключил Аксаков.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала списывать ипотеку при рождении третьего ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

