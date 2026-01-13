В Госдуме заявили, что ставка по семейной ипотеке станет дифференцированной
Ставка по программе «Семейная ипотека» станет дифференцированной и будет зависеть от количества детей в семье. Об этом в эфире телеканала телеканалу «Россия 24» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, ставка по льготной ипотеке под 6%, которая не зависит от количества детей, не является особым стимулом для повышения рождаемости.
Депутат уточнил, что при рождении первого ребёнка обсуждается ставка в 10%, для семей с двумя детьми - 6%, а при рождении третьего ребёнка - 4%.
«И эти проценты будут снижаться по мере снижения ключевой ставки», - заключил Аксаков.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала списывать ипотеку при рождении третьего ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин: Нынешние политические лидеры ЕС должны уйти в отставку
- В Госдуме заявили, что ставка по семейной ипотеке станет дифференцированной
- Крепкий рубль и ипотека: Почему регионы столкнулись с дефицитом жилья
- Свириденко: Срок выселения Долиной из квартиры истекает 19 января
- В топе серебро: Ювелиры предупредили о подорожании драгоценностей
- АЕБ: Продажи новых легковушек в России в 2025 году упали на 17%
- В России призвали отменить мораторий на проверки Росздравнадзора
- Инфекция изнутри: Что привело к гибели младенцев в роддоме Новокузнецка
- Пожизненно лишенный свободы экс-сенатор Арашуков получил ещё 10 лет колонии
- Публичный реестр злостных неплательщиков алиментов заработал на «Госуслугах»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru