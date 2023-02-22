Износ коммунальных сетей: эксперт рассказал о состоянии сферы ЖКХ

Сфера жилищно-коммунального хозяйства в России на протяжении долгого времени недополучала финансирование, поэтому в ней накопился износ коммунальных сетей, сообщают «Известия» со ссылкой на эксперта «Народного фронта» Павла Склянчука.

Регионы РФ получат в 2023-2024 годах 130 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

Так он прокомментировал решение президента России предоставить на развитие сферы ЖКХ 4,5 триллиона рублей в ближайшее десятилетие.

Склянчук отметил, что распределение бюджетных средств между крупными и малыми городами должно быть равноценным и комплексным. Так, если в каком-то городе проблема с качеством водопроводной воды, то бюджетные деньги должны давать ощутимые для конечного потребителя изменения к лучшему.

Напомним, президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию заявил, что в сферу ЖКХ вложат как минимум 4,5 триллиона рублей в течение 10 лет.

Минстрой должен разобраться с продолжающимся ростом тарифов ЖКХ, если выявят необоснованное повышение, то нужно будет произвести перерасчет и вернуть людям начисленные средства в качестве вычета в последующие периоды, заявил ранее эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖКХ
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