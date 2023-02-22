Износ коммунальных сетей: эксперт рассказал о состоянии сферы ЖКХ

Так он прокомментировал решение президента России предоставить на развитие сферы ЖКХ 4,5 триллиона рублей в ближайшее десятилетие.

Склянчук отметил, что распределение бюджетных средств между крупными и малыми городами должно быть равноценным и комплексным. Так, если в каком-то городе проблема с качеством водопроводной воды, то бюджетные деньги должны давать ощутимые для конечного потребителя изменения к лучшему.

Напомним, президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию заявил, что в сферу ЖКХ вложат как минимум 4,5 триллиона рублей в течение 10 лет.

Минстрой должен разобраться с продолжающимся ростом тарифов ЖКХ, если выявят необоснованное повышение, то нужно будет произвести перерасчет и вернуть людям начисленные средства в качестве вычета в последующие периоды, заявил ранее эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук в разговоре с НСН.

