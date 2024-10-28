Психолог призвала уменьшить информационный шум на шестидневной рабочей неделе

По словам специалиста, следует как можно меньше переключать внимание, отвлекаться на инфошум («творческий беспорядок», множество ненужных вещей вокруг рабочих мест), который отвлекает от фокусировки на работе. Также важно не делать несколько дел одновременно и не прерывать выполнение задачи.

Психолог добавил, что чем моложе сотрудник, тем проще ему справиться с нагрузкой. При этом постоянная повышенная нагрузка негативно влияет на трудоспособность, из-за переутомления работник будет хуже выполнять обязанности.

Ранее психолог Екатерина Каталина заявила, что зачастую лень на работе сигнализирует о серьезных проблемах, включая выгорание и эндокринные заболевания. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

