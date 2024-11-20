В Госдуме заявили, что рабочий день 28 декабря не будет сокращенным
Рабочий день 28 декабря не будет сокращенным, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова.
По его словам, в этот день отрабатывается понедельник, 30 декабря. При этом депутат призвал работодателей отнестись с пониманием и дать сотрудникам возможность больше отдохнуть.
Нилов напомнил о законопроекте ЛДПР, которым предлагалось установить 31 декабря выходным днем. В случае его принятия 28 декабря могло бы стать выходным днем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru