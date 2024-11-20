В Госдуме заявили, что рабочий день 28 декабря не будет сокращенным

Рабочий день 28 декабря не будет сокращенным, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова.

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По его словам, в этот день отрабатывается понедельник, 30 декабря. При этом депутат призвал работодателей отнестись с пониманием и дать сотрудникам возможность больше отдохнуть.

Нилов напомнил о законопроекте ЛДПР, которым предлагалось установить 31 декабря выходным днем. В случае его принятия 28 декабря могло бы стать выходным днем.

Россияне в предстоящие новогодние праздники будут отдыхать 11 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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