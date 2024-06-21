В Госдуме заявили, что при индексации пенсий недополученная сумма не пропадет

По словам парламентария, индексация выплат работающим пожилым людям будет начисляться не исходя из того размера пенсии, который они сейчас получают, а исходя из того размера, который был бы положен с учетом всех индексаций с 2016 года, когда она была приостановлена.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в 2025 году индексация пенсий будет проводиться по единым правилам как для работающих, так и для неработающих пенсионеров.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий индексацию военных пенсий на 5,1% с учётом изменения прогноза социально-экономического развития страны, передает «Радиоточка НСН».

