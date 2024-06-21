В Госдуме заявили, что при индексации пенсий недополученная сумма не пропадет
В России выплаты пенсионерам, которые продолжают работать, будут рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, которую гражданин получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Исаева.
По словам парламентария, индексация выплат работающим пожилым людям будет начисляться не исходя из того размера пенсии, который они сейчас получают, а исходя из того размера, который был бы положен с учетом всех индексаций с 2016 года, когда она была приостановлена.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в 2025 году индексация пенсий будет проводиться по единым правилам как для работающих, так и для неработающих пенсионеров.
Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий индексацию военных пенсий на 5,1% с учётом изменения прогноза социально-экономического развития страны, передает «Радиоточка НСН».
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