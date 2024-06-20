Госдума одобрила в первом чтении повышение пенсий военным пенсионерам

В документе говорится об изменении понижающего коэффициента, который учитывается при исчислении военных пенсий. Согласно действующим нормам, он равен 85,47% денежного довольствия военнослужащих. Предлагается с 1 октября 2024 года увеличить его до 89,83%.

«Средний размер военной пенсии с учетом пересчета коэффициента составит 41 тысячу 600 рублей... На реализацию инициативы потребуется 2,7 млрд рублей, необходимые ресурсы для этого предусмотрены», - отметил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 1 февраля 2025 года, сообщает RT.

