Госдума одобрила в первом чтении повышение пенсий военным пенсионерам
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий индексацию военных пенсий на 5,1% с учётом изменения прогноза социально-экономического развития страны. Об этом сообщает aif.ru.
В документе говорится об изменении понижающего коэффициента, который учитывается при исчислении военных пенсий. Согласно действующим нормам, он равен 85,47% денежного довольствия военнослужащих. Предлагается с 1 октября 2024 года увеличить его до 89,83%.
«Средний размер военной пенсии с учетом пересчета коэффициента составит 41 тысячу 600 рублей... На реализацию инициативы потребуется 2,7 млрд рублей, необходимые ресурсы для этого предусмотрены», - отметил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 1 февраля 2025 года, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru