В Госдуме заявили, что после слов Путина у Telegram осталось мало времени
Слова президента РФ Владимира Путина об опасности Telegram на фронте означают, что «ситуация с менеджером начинает приходить в свое логическое завершение». Таким мнением с изданием «Подъём» поделился зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
По его словам, это «недвусмысленный сигнал» основателю Telegram Павлу Дурову о том, что у него есть «не так много времени, чтобы принять решение».
«Либо выполнить весь комплекс российского законодательства, принять меры, взаимодействовать с правительством и спецслужбами РФ, либо в отношении его бизнеса будут введены ограничения», - заключил депутат.
Ранее на встрече по случаю Международного женского дня Путин обсудил опасность, которую на фронте представляет «использование неподконтрольных средств связи». В ответ командир батальона заявила главе государства, что «Telegram — это вражеский вид связи», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
