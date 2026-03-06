В Госдуме заявили, что после слов Путина у Telegram осталось мало времени

По его словам, это «недвусмысленный сигнал» основателю Telegram Павлу Дурову о том, что у него есть «не так много времени, чтобы принять решение».

«Либо выполнить весь комплекс российского законодательства, принять меры, взаимодействовать с правительством и спецслужбами РФ, либо в отношении его бизнеса будут введены ограничения», - заключил депутат.

Ранее на встрече по случаю Международного женского дня Путин обсудил опасность, которую на фронте представляет «использование неподконтрольных средств связи». В ответ командир батальона заявила главе государства, что «Telegram — это вражеский вид связи», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

