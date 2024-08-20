В Госдуме заявили, что пенсионеры и инвалиды получат автоматическую выплату с 2025 года

Российские пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы будут получать автоматическую выплату с 2025 года, сообщает РИА Новости.

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Как заявил депутат Госдумы Никита Чаплин, ранее неработающие россияне, ухаживающие за данными категориями пожилых людей, могли оформить ежемесячную компенсацию в 1,2 тысячи рублей. При этом нужно было подать соответствующее заявление и предоставить подтверждающие документы.

Однако теперь необходимость подачи подтверждающих документов отпадает. Пенсионеры и инвалиды будут получать выплату без необходимости подтверждать наличие лица, оказывающего уход.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы будут получать ежемесячную надбавку к пенсии с учетом индексации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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