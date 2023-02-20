Депутат Разворотнева: Новый закон откроет газовщикам доступ в дома граждан

Ранее депутаты Госдумы анонсировали работу над новым законопроектом, предусматривающим штрафы за недопуск в квартиру газовщиков. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, сообщила газета «Известия». Он объяснил, что такой закон нужен для обеспечения безопасности россиян. Разворотнева рассказала, с чем связана невысокая эффективность системы осмотров внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.

«В частности, многие граждане не заключают соответствующие договоры. Сейчас законодательство позволяет отключать газ таким людям, однако часто это затруднительно с технической точки зрения, к тому же, зачастую люди начинают самовольно подключаться к газоснабжению. Также контролирующие органы не могут войти в квартиру и проверить, нет ли перепланировок, в каком состоянии находится оборудование. Скоро Госдума во втором чтении примет законопроект, предписывающий всем гражданам заключать договор с основной компанией, требования к таким компаниям по осмотру газового оборудования и порядок ценообразования будут устанавливаться правительством, а Государственная жилищная инспекция получит право проверять состояние газового оборудования. Но даже он упирается в доступ в квартиры. Штрафные меры в законопроекте, предлагаемом Пахомовым, позволят увеличить количество договоров и дадут возможность газовщикам легально входить в жилища граждан», — сказала Разворотнева.

По мнению собеседницы НСН, существует ряд факторов, мешающих решить проблему безопасного использования газового оборудования.

«Во-первых, у людей просто может не оказаться денег для того, чтобы заменить оборудование с истекшим сроком годности. Здесь поможет только финансирование и субсидии малоимущим гражданам, однако позволить их себе за счет собственного бюджета пока может только Москва. Во-вторых, осмотры проходят не чаще раза в год, а за этот промежуток может произойти все что угодно. Здесь как раз помогут технический контроль и установка газоанализаторов с функцией автоматического отключения. Почему-то все говорят о том, что это слишком дорого, но на самом деле не дороже приборов учета. В-третьих, следует серьезно заняться состоянием дымовых и вентиляционных каналов — сейчас оно весьма плачевное. Контролирующие органы должны усилить контроль за управляющими компаниями», — подчеркнула депутат.

В заключение Разворотнева оценила вероятность того, что граждан обяжут устанавливать газоанализаторы.

«Думаю, мы к этому придем. Только заниматься этим должны не собственники. У добросовестных и ответственных граждан и так все в порядке, а безответственные люди не будут этим заниматься. Это следует делать за счет тарифов поставки газа, включая и содержание этого оборудования, и его установку. Благодаря этому люди почти не почувствуют изменение тарифов. В некоторых регионах, например, в Подмосковье, газоанализаторы уже устанавливают за счет бюджета в муниципальных квартирах, всего таких регионов три или четыре», — подытожила она.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин заявил, что законопроект о штрафах за недопуск в квартиру газовщиков не будет работать из-за отсутствия контролирующего органа. Об этом сообщило агентство НСН.

