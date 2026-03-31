США просят G7 подключиться к сопровождению судов в Ормузском проливе

Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с министрами иностранных дел стран «большой семерки» (G7) предложил партнерам подключиться к сопровождению судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, речь идет как о прямом сопровождении кораблей, так и о формировании международного присутствия в акватории. Участники встречи, как утверждается, поддержали инициативу. Предполагается, что такой шаг должен продемонстрировать Ирану отсутствие у него полного контроля над проливом.

Ранее Telegraph писал, что администрация президента США Дональда Трампа также обсуждает создание международного консорциума для управления Ормузским проливом. Обострение ситуации вокруг Ирана началось после ударов США и Израиля по его территории 28 февраля и последующих ответных атак Тегерана.

На фоне этого пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, оказался фактически заблокирован, что уже привело к росту цен на топливо и снижению экспорта в регионе, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / DIVYAKANT SOLANKI / EPA
