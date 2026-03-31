США просят G7 подключиться к сопровождению судов в Ормузском проливе

Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с министрами иностранных дел стран «большой семерки» (G7) предложил партнерам подключиться к сопровождению судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, речь идет как о прямом сопровождении кораблей, так и о формировании международного присутствия в акватории. Участники встречи, как утверждается, поддержали инициативу. Предполагается, что такой шаг должен продемонстрировать Ирану отсутствие у него полного контроля над проливом.