Российский танкер с нефтью начал разгрузку в порту Кубы

Российский танкер «Анатолий Колодкин» приступил к выгрузке нефти в одном из портов Кубы. Об этом заявили в посольстве России, сообщает РИА Новости.

По данным дипмиссии, на борту судна находится гуманитарный груз — 100 тысяч тонн сырой нефти. В посольстве уточнили, что разгрузка уже началась.

Россия доставила на Кубу 100 тысяч тонн нефти в качестве помощи

Как сообщало российское посольство ранее, поставка осуществляется в качестве гуманитарной помощи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва считает важным поддерживать Кубу и оказывать необходимую помощь.

Посол России Виктор Коронелли указывал, что поддержка оказывается на фоне давления и угроз со стороны США, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
