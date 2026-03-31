Российский танкер с нефтью начал разгрузку в порту Кубы
Российский танкер «Анатолий Колодкин» приступил к выгрузке нефти в одном из портов Кубы. Об этом заявили в посольстве России, сообщает РИА Новости.
По данным дипмиссии, на борту судна находится гуманитарный груз — 100 тысяч тонн сырой нефти. В посольстве уточнили, что разгрузка уже началась.
Как сообщало российское посольство ранее, поставка осуществляется в качестве гуманитарной помощи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва считает важным поддерживать Кубу и оказывать необходимую помощь.
Посол России Виктор Коронелли указывал, что поддержка оказывается на фоне давления и угроз со стороны США, передает «Радиоточка НСН».
- Российский танкер с нефтью начал разгрузку в порту Кубы
