Российский танкер с нефтью начал разгрузку в порту Кубы

Российский танкер «Анатолий Колодкин» приступил к выгрузке нефти в одном из портов Кубы. Об этом заявили в посольстве России, сообщает РИА Новости.

По данным дипмиссии, на борту судна находится гуманитарный груз — 100 тысяч тонн сырой нефти. В посольстве уточнили, что разгрузка уже началась.