Лавров: Некоторые страны «потеряли берега»
Российские и зарубежные политологи в настоящее время отмечают, что системы современного международного права подрываются «самым вызывающим образом». Как пишет ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Выступая на общем собрании Российского совета по международным делам, он указал, становится все меньше сдерживающих факторов, которые десятилетиями обеспечивали в мире «относительную стабильность».
«Говоря по-простому, некоторые страны «потеряли берега» и открыто провозглашают свои права на территории, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хотя бы какие-то правовые основания», - подчеркнул министр.
Ранее Лавров заявил, что Москва намерена до конца довести «процесс возвращения исконно русских земель в родную гавань», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Хасавюртовском районе Дагестана в ПВР эвакуировали 1450 человек
- Перенасыщение мультиками: Почему российская анимация сложно продается за рубежом
- Смерть семьи в Италии после ужина связали с отравлением рицином
- США просят G7 подключиться к сопровождению судов в Ормузском проливе
- Российский танкер с нефтью начал разгрузку в порту Кубы
- «Убьёт уникальность»: Зачем детям единый учебник по труду
- Лавров: Некоторые страны «потеряли берега»
- Волга, солнце и озера: Как не вызвать отвращение к патриотическим песням у школьников
- «Ростелеком» опроверг информацию о «белом списке» для домашнего интернета
- Они не шутят: Генерал Соболев призвал готовить резервы на случай войны с Европой