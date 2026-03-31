«Убьёт уникальность»: Зачем детям единый учебник по труду

Унификация уничтожит многообразие промыслов, которое сложилось в школах в разных регионах, заявил НСН Дмитрий Казаков.

В каждом регионе могут обучать уникальным народным промыслам, а единый учебник убьет эти наработки, рассказал член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков в беседе с НСН.

В России до конца 2026 года появится единый учебник по труду для 5-9-х классов. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения. Казаков осудил такую инициативу.

«Можно создать единые учебники, но уровень материально-технического обеспечения у всех школ совершенно разный. К тому же, для серьезного освоения программы необходимо найти хорошего специалиста, который будет учить детей рукоделию, овладению серьезными технологиями, но это всегда проблематично и сложно. На этом фоне унифицировать всех будет неправильно: каждая школа уже имеет свои собственные наработки насчет трудового воспитания. А если сейчас взять и насадить что-то единое, то это может уничтожить все уникальное. Нам надо развивать многообразие, а не идти по пути унификации. Например, поддерживать обучение народному промыслу — в каждом регионе есть свой, а единый учебник убьет эти направления», —- отметил он.

Ранее Казаков объяснил НСН вред искусственного интеллекта для школьников.

ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
