В Госдуме заявили, что Минцифры не разрабатывает регулирование для блогеров
Минцифры не предлагает и не разрабатывает законодательного регулирования для блогеров. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
Ранее СМИ сообщили, что Минцифры предлагает разработать нормы регулирования работы блогеров: установить, что включает в себя их деятельность, а также определить уполномоченный контролирующий орган.
Горелкин указал, что Минцифры лишь констатировало отсутствие законодательных норм для блогеров.
«На самом деле ... никакого регулирования для блогеров Минцифры не предлагает и не разрабатывает», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Депутат назвал неочевидной необходимость подобного регулирования, указав, что в России уже есть наказание за распространение деструктивной информации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru