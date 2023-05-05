В Госдуме заявили, что Минцифры не разрабатывает регулирование для блогеров

Минцифры не предлагает и не разрабатывает законодательного регулирования для блогеров. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

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Ранее СМИ сообщили, что Минцифры предлагает разработать нормы регулирования работы блогеров: установить, что включает в себя их деятельность, а также определить уполномоченный контролирующий орган.

Горелкин указал, что Минцифры лишь констатировало отсутствие законодательных норм для блогеров.

«На самом деле ... никакого регулирования для блогеров Минцифры не предлагает и не разрабатывает», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Депутат назвал неочевидной необходимость подобного регулирования, указав, что в России уже есть наказание за распространение деструктивной информации.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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