На «Госуслугах» зарегистрировались более 112 млн граждан

Свыше 112 млн граждан зарегистрировались на портале госуслуг. Об этом заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, говорится в отчете компании.

«Количество зарегистрированных пользователей "Госуслуг" превысило 112 млн», - указал Осеевский.

По итогам первого квартала года через портал подали свыше 218 млн заявок.

Как напомнил глава «Ростелекома», на платформе стал доступен сервис по организации самозапрета на выдачу кредитов, здесь упростили защиту аккаунта при помощи биометрии, при этом в мобильных приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги авто» запустили водительские чаты.

Между тем депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил внедрить на «Госуслугах» возможность получать краткое пояснение, по какой причине пользователям не могут предоставить услугу, и каким образом это можно исправить, пишет RT.

