В Госдуме заявили, что дополнительных ограничений на выезд для резервистов не будет

По словам парламентария, подлежащие частичной мобилизации могут перемещаться по стране до получения повестки, однако лучше этого не делать.

В среду президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Призыву подлежат граждане из запаса, прежде всего имеющие определенные специальности и боевой опыт, пишет Ura.ru. Не планируют призывать студентов, солдат-срочников, ограниченно годных к службе.

