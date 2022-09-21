В Госдуме заявили, что дополнительных ограничений на выезд для резервистов не будет

Дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с частичной мобилизацией в России не планируется, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам парламентария, подлежащие частичной мобилизации могут перемещаться по стране до получения повестки, однако лучше этого не делать.

В среду президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Призыву подлежат граждане из запаса, прежде всего имеющие определенные специальности и боевой опыт, пишет Ura.ru. Не планируют призывать студентов, солдат-срочников, ограниченно годных к службе.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РоссияМобилизацияГосдума
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