В Госдуме заявили, что дополнительных ограничений на выезд для резервистов не будет
Дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с частичной мобилизацией в России не планируется, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам парламентария, подлежащие частичной мобилизации могут перемещаться по стране до получения повестки, однако лучше этого не делать.
В среду президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Призыву подлежат граждане из запаса, прежде всего имеющие определенные специальности и боевой опыт, пишет Ura.ru. Не планируют призывать студентов, солдат-срочников, ограниченно годных к службе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,5 млн+46 474 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,5 млн+52 194 / сут.
- ЦИК ЛНР утвердил порядок проведения референдума
- В Госдуме заявили, что дополнительных ограничений на выезд для резервистов не будет
- Россия и Белоруссия начали консультации по безопасности
- СПЧ: Граждане с приписным не подлежат частичной мобилизации
- Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился почти до 2000 пунктов
- Трасс заявила, что Россия должна покинуть Украину и выплатить компенсации
- В Госдуме заявили, что частичная мобилизация затронет резервистов до 50 лет
- СМИ: Бюджетный дефицит России в 2023 году останется прежним
- Секретарь СПЧ: Ограниченно годных к службе призывать не будут
- Шойгу заявил, что мобилизацию проводят для контроля уже освобожденных территорий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru