Россияне стали чаще смотреть телевизор после замедления YouTube

Отмечается, что телевизор стал важнее для 9% российских пользователей после замедления видеохостинга YouTube. Порядка 59% опрошенных заявили, что при выборе телевизора изучают отзывы других покупателей, еще 37% прислушиваются к советам родных и знакомых, отмечает «Газета.Ru». Кроме того, 75% россиян признались, что проводят время с друзьями или семьей за просмотром кино.

По словам директора по продукту HYUNDAI Екатерины Субботиной, в будущем появятся телевизоры с искусственным интеллектом, что облегчит пользователям настройку контента с учетом их интересов.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил НСН, что необходимость реформировать работу российских телеканалов назрела, однако Госдума вряд ли решит этот вопрос в ближайшее время.

