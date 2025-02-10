Россияне стали чаще смотреть телевизор после замедления YouTube
Все больше россиян предпочитают онлайн-платформы эфирным каналам, что способствует росту популярности Smart TV, выяснили эксперты бренда HYUNDAI.
Отмечается, что телевизор стал важнее для 9% российских пользователей после замедления видеохостинга YouTube. Порядка 59% опрошенных заявили, что при выборе телевизора изучают отзывы других покупателей, еще 37% прислушиваются к советам родных и знакомых, отмечает «Газета.Ru». Кроме того, 75% россиян признались, что проводят время с друзьями или семьей за просмотром кино.
По словам директора по продукту HYUNDAI Екатерины Субботиной, в будущем появятся телевизоры с искусственным интеллектом, что облегчит пользователям настройку контента с учетом их интересов.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил НСН, что необходимость реформировать работу российских телеканалов назрела, однако Госдума вряд ли решит этот вопрос в ближайшее время.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru