В Госдуме захотели приравнять зарплаты депутатов к средним по стране

Члены фракции «Справедливая Россия – За Правду» предложили приравнять зарплаты депутатов и сенаторов к средним по стране. Соответствующий законопроект и материалы к нему уже зарегистрированы и направлены председателю Госдумы.

Кабмин отозвал из Госдумы законопроект про НДФЛ для работающих из-за границы

По состоянию на февраль текущего года средняя зарплата по стране составляет 65 тысяч рублей. На сегодняшний день вышеуказанные политики получают суммы в установленных для федерального министра размерах. Авторы инициативы считают, что отмена этого правила сделала бы парламентариев ближе к народу.

В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта станет стимулом для политиков принимать законы, которые бы способствовали как развитию российской экономики, так и росту зарплат россиян.

Ранее кабмин отозвал из Госдумы законопроект про НДФЛ для работающих из-за границы, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СенаторыСовфедЗарплатыГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры