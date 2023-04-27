В Госдуме захотели приравнять зарплаты депутатов к средним по стране
Члены фракции «Справедливая Россия – За Правду» предложили приравнять зарплаты депутатов и сенаторов к средним по стране. Соответствующий законопроект и материалы к нему уже зарегистрированы и направлены председателю Госдумы.
По состоянию на февраль текущего года средняя зарплата по стране составляет 65 тысяч рублей. На сегодняшний день вышеуказанные политики получают суммы в установленных для федерального министра размерах. Авторы инициативы считают, что отмена этого правила сделала бы парламентариев ближе к народу.
В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта станет стимулом для политиков принимать законы, которые бы способствовали как развитию российской экономики, так и росту зарплат россиян.
Ранее кабмин отозвал из Госдумы законопроект про НДФЛ для работающих из-за границы, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru