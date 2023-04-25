Кабмин отозвал из Госдумы законопроект про НДФЛ для работающих из-за границы
25 апреля 202314:31
Правительство России отозвало из Госдумы законопроект о налоговых поправках, в том числе повышенном НДФЛ для работающих из-за границы, сообщает ТАСС.
В кабмине отметили, что отзыв документа связан с необходимостью внести ряд технических уточнений.
Ранее российское правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, обязывающий компании в ряде случаев взимать 30% налога на доходы физлиц (НДФЛ) с выплат в пользу сотрудников, уехавших за рубеж, после утраты ими налогового резидентства РФ, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru