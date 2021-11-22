В Госдуме выступили против запрета СМИ упоминать национальность преступника

По его мнению, принятие подобного законопроекта породит слухи и дезориентирует правоохранительные органы.

«Изъятие информации в таком деле, как совершение преступления, ни к чему хорошему не приведет», - подчеркнул депутат в эфире «Радио 1».

Ранее парламент Чечни внёс на рассмотрению в Госдуму законопроект, предлагающий запретить упоминание в СМИ национальности преступников.