В Госдуме выступили против запрета СМИ упоминать национальность преступника
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что ему понятны мотивы людей, которые предлагают запретить СМИ упоминать национальность преступника.
По его мнению, принятие подобного законопроекта породит слухи и дезориентирует правоохранительные органы.
«Изъятие информации в таком деле, как совершение преступления, ни к чему хорошему не приведет», - подчеркнул депутат в эфире «Радио 1».
Ранее парламент Чечни внёс на рассмотрению в Госдуму законопроект, предлагающий запретить упоминание в СМИ национальности преступников.
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