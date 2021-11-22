В Госдуме выступили против запрета СМИ упоминать национальность преступника

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что ему понятны мотивы людей, которые предлагают запретить СМИ упоминать национальность преступника.

Песков оценил законопроект о запрете упоминаний национальности преступников в СМИ

По его мнению, принятие подобного законопроекта породит слухи и дезориентирует правоохранительные органы.

«Изъятие информации в таком деле, как совершение преступления, ни к чему хорошему не приведет», - подчеркнул депутат в эфире «Радио 1».

Ранее парламент Чечни внёс на рассмотрению в Госдуму законопроект, предлагающий запретить упоминание в СМИ национальности преступников.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧечняСМИЗаконопроектГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры