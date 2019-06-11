В Госдуме выступили против ужесточения скоростного режима

Российские парламентарии выступили против отмены порога превышения скорости в 20 км/ч, за который не выписывают штраф. Такую рекомендацию кабинету министров принял комитет Государственной думы по транспорту и строительству, сообщает «Коммерсант».

В свою очередь первый заместитель главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков подчеркнул, что сначала на дорогах необходимо проверить дорожные знаки и региональные системы фиксации нарушений. Как отмечают Известия, к такой ревизии подключат Генеральную прокуратуру и Счетную палату.

Ранее о возможности отмены нештрафуемого превышения скорости +20 км/ч сообщил руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Он обосновал это тем, что от пересмотра данного порога скоростного режима прямо зависит число погибших на дорогах. Глава Минтранса Евгений Дитрих в свою очередь отметил, что нештрафуемый порог может быть снижен с 20 км/ч до 10 км/ч.

