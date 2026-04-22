В Госдуме выступили против штрафов за превышение средней скорости
Депутаты Госдумы выступили против введения штрафов за превышение водителями средней скорости. Как пишет RT, об этом заявил глава комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.
По его словам, укзанная инициатива «не служит тем целям, которые установлены с точки зрения регулирования правил дорожного движения».
«Когда не установлено ни место, ни время совершения конкретного правонарушения, людям это непонятно, это несправедливо», - отметил парламентарий.
Бессарабов добавил, что спекуляции по теме нештрафуемого превышения скорости на дорогах, установленое в размере 20 км/ч, следует прекратить.
Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил «Радиоточке НСН», что если автомобилисты хотят разогнаться до 150 км/ч, им придется заплатить за это на платных дорогах.
Горячие новости
- Переживший покушение генерал Алексеев намерен вернуться на службу
- Бречалов рассказал об использовании ИИ в сфере здравоохранения в Удмуртии
- «Хоть плачь!»: В Дальнегорске забыли про «дырявую» пятиэтажку
- Профессор МГУ заявил об отсутствии криминала во «Вредных советах» Остера
- «На немцах шапка сгорела»: Лавров оценил реакцию ФРГ на список производств БПЛА
- «Детский сад»: В Госдуме посмеялись над новыми антироссийскими санкциями ЕС
- В Госдуме выступили против штрафов за превышение средней скорости
- Россиянам рассказали об опасности разбросанных на улице купюр
- В Госдуме призвали писателя Остера отказаться от российских наград
- «Раздастся крик»: Россияне рискуют лишиться возможности платить QR-кодом в Египте