В Госдуме выступили против передачи портала мигрантов на откуп МВД
Глава комитета Госдумы по делам национальностей в эфире НСН выразил уверенность в востребованности такого сервиса.
В МВД разрабатывается единый информационный портал для мигрантов с мобильным приложением и личным кабинетом. Как сообщает РИА «Новости», он нужен для сбалансированного пространственного развития РФ, прогнозирования социально-экономических и инвестиционных потребностей субъектов Федерации, учета и перераспределения рабочих по отраслям экономики и предприятиям.
Глава комитета Госдумы по делам национальностей Гаджимет Сафаралиев в эфире НСН выразил уверенность в востребованности такого сервиса.
«При том курсе, который мы взяли, на всеобщую цифровизацию это надо делать. К сожалению, нелегалов у нас больше, чем легальных мигрантов. Если будет использоваться такой ресурс, мы четко будем знать, какие у нас трудовые ресурсы, в каких регионах они находятся. Учет населения – это обычная мировая практика. И это будет полезно для нашей экономики», - объяснил депутат.
Но он считает неправильным доверять разработку такого сервиса МВД. «Подход должен быть дифференцированный. Граждане должны сами изъявить желание предоставить свои данные. Нужно обсудить это дело. У нас есть Совет по межнациональным отношениям при президенте. Там есть секция по миграции. Есть комитет Госдумы по делам национальностей. Это вопрос серьезный, порядка 14-15 млн рабочих рук – это люди из стран ближнего зарубежья. Нельзя отдавать его на откуп МВД. Оно разработает по своей схеме. Нужно привлечь общественные организации, диаспоры. Это должен быть коллективный труд с учетом особенностей миграционной политики Российской Федерации», - заключил Сафаралиев.
Отметим, что информационный портал для мигрантов МВД разрабатывает в соответствии с правительственным планом по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы.
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