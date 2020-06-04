В Госдуме выступили против передачи портала мигрантов на откуп МВД

В МВД разрабатывается единый информационный портал для мигрантов с мобильным приложением и личным кабинетом. Как сообщает РИА «Новости», он нужен для сбалансированного пространственного развития РФ, прогнозирования социально-экономических и инвестиционных потребностей субъектов Федерации, учета и перераспределения рабочих по отраслям экономики и предприятиям.

Глава комитета Госдумы по делам национальностей Гаджимет Сафаралиев в эфире НСН выразил уверенность в востребованности такого сервиса.

«При том курсе, который мы взяли, на всеобщую цифровизацию это надо делать. К сожалению, нелегалов у нас больше, чем легальных мигрантов. Если будет использоваться такой ресурс, мы четко будем знать, какие у нас трудовые ресурсы, в каких регионах они находятся. Учет населения – это обычная мировая практика. И это будет полезно для нашей экономики», - объяснил депутат.