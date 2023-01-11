Депутат призвала «отрезать от кормушек» выступающих против России артистов
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия») заявила, что звания и госнаграды для артистов зачастую ничего не значат, сообщает РИА Новости.
По её словам, вместо того, чтобы лишать наград выступающих против страны артистов, нужно отрезать их от любого финансирования в РФ.
«Что им небезразлично? У них здесь «кормовая база». Значит, надо отрезать от всех возможных «кормушек», - указала Ямпольская.
Она добавила, что блокировка должна быть вне зависимости от содержания проекта, даже если это будут «сказки Пушкина».
Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что телеведущего и шоумена Максима Галкина (внесен министерством юстиции РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента) лишат региональных наград, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru