Депутат призвала «отрезать от кормушек» выступающих против России артистов

По её словам, вместо того, чтобы лишать наград выступающих против страны артистов, нужно отрезать их от любого финансирования в РФ.

«Что им небезразлично? У них здесь «кормовая база». Значит, надо отрезать от всех возможных «кормушек», - указала Ямпольская.

Она добавила, что блокировка должна быть вне зависимости от содержания проекта, даже если это будут «сказки Пушкина».

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что телеведущего и шоумена Максима Галкина (внесен министерством юстиции РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента) лишат региональных наград, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

