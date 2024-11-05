СМИ: В РФ предложили запретить доступ к соцсетям детям до 14 лет
Президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков направил премьер-министру Михаилу Мишустину, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить доступ к соцсетям детям до 14 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.
Как уточнил Янсуков, более 10 тысяч сайтов террористической направленности, которые на данный момент доступны в интернете, представляют угрозу для несовершеннолетних. Закрытые группы в соцсетях также вызывают опасения. По его словам, в этой связи стоило бы ограничить использование соцсетей для детей до 14 лет.
Для реализации предложение необходимо обязать платформы регистрировать новых пользователей только при предоставлении фотографий паспорта. При этом тех, кто уже зарегистрирован, следует обязать пройти повторную проверку. Подобная система уже успешно действует в каршеринге.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко заявил «Радиоточке НСН», что необходимо увеличить расходы на образование и его качество, чтобы молодежь переходила из виртуальной жизни в интересную реальную.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru