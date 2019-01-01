В Госдуме высказались о принудительной установки ПО на российские смартфоны
Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в эфире НСН заявил о необходимости альтернативы и возможности выбора пользователем программ на свое устройство.
В России задумались о создании списка отечественных программ, которые нужно будет предустанавливать на продаваемые в России гаджеты. Этот законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму. Предполагается, что такие меры помогут российским разработчикам увеличить аудиторию пользователей, а сам контент стал бы качественнее и многообразнее.
Однако специалисты отметили и большое количество минусов инициативы, пишут Известия. Так, по их мнению, вместо повышения качества продукции российские компании начнут бороться за попадание в реестр, а крупные представители зарубежного рынка вовсе покинут страну.
Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в эфире НСН признал необходимость поддержки отечественного производителя. Вместе с тем он предостерег от перегибов в части исполнения этого законопроекта.
«Это нормально, в каждой стране стараются поддерживать здоровый уровень конкурентной среды, а с другой стороны поддержать своего национального производителя. Исключения составляют какие-то громкие скандалы с выплатами определенных штрафов. Давайте дождемся широкого обсуждения, нужно посмотреть, каковы будут условия попадания в реестр, на какие именно гаджеты и оборудование будет это все устанавливаться, так как это имеет значение. Тут, как обычно, дело кроется в деталях. Одно дело, если пользователю дадут на выбор операционную систему, поисковик и мессенджер, тогда, наверное, это нормально. Но если мы пойдем дальше, и что-то будет установлено без выбора, то будет некий перекос, пользователю станет неудобно», - объяснил он.
Собеседник НСН заявил, что здоровая конкуренция в этой области необходима, чтобы пользователь мог решать и выбрать, какие программы его устраивают больше.
«Мы недавно общались с представителями "Яндекса" на площадке Госдумы, они говорили, что, наоборот, приветствуют здоровую конкуренцию. В тех странах, в которых поисковик Google занимает монопольную позицию, его уровень сервисов многократно падал, пользователи оставались недовольны. Появлялся "Яндекс", и Google подтягивался. Они друг друга должны держать в тонусе, и всегда должна быть альтернатива. Пользователь пусть выбирает, чем ему пользоваться, что ему удобно, что предлагает широкий спектр сервисов, услуг, обновлений и моментальных реакций на технические коллапсы», - отметил он.
Как считают в антимонопольной службе, глобальные компании, используя практику связывания продуктов, получили конкурентное преимущество для продвижения собственных приложений и сервисов. Российским же разработчикам, которые не распространяют свои продукты по всему миру, очень сложно «зайти» в канал предустановки и конкурировать с владельцами мировых операционных систем. Среди обязательных отечественных приложений, которые предлагается вшивать в устройства, антимонопольная служба называла браузеры и поисковое ПО, карты, навигаторы, антивирусы, а также средства обмена электронными сообщениями (мессенджеры и электронная почта). Кроме того, потребителям нужно обеспечить возможность свободно удалять и устанавливать программы, отмечали в ФАС.
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