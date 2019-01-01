В Госдуме высказались о принудительной установки ПО на российские смартфоны

В России задумались о создании списка отечественных программ, которые нужно будет предустанавливать на продаваемые в России гаджеты. Этот законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму. Предполагается, что такие меры помогут российским разработчикам увеличить аудиторию пользователей, а сам контент стал бы качественнее и многообразнее.

Однако специалисты отметили и большое количество минусов инициативы, пишут Известия. Так, по их мнению, вместо повышения качества продукции российские компании начнут бороться за попадание в реестр, а крупные представители зарубежного рынка вовсе покинут страну.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в эфире НСН признал необходимость поддержки отечественного производителя. Вместе с тем он предостерег от перегибов в части исполнения этого законопроекта.

«Это нормально, в каждой стране стараются поддерживать здоровый уровень конкурентной среды, а с другой стороны поддержать своего национального производителя. Исключения составляют какие-то громкие скандалы с выплатами определенных штрафов. Давайте дождемся широкого обсуждения, нужно посмотреть, каковы будут условия попадания в реестр, на какие именно гаджеты и оборудование будет это все устанавливаться, так как это имеет значение. Тут, как обычно, дело кроется в деталях. Одно дело, если пользователю дадут на выбор операционную систему, поисковик и мессенджер, тогда, наверное, это нормально. Но если мы пойдем дальше, и что-то будет установлено без выбора, то будет некий перекос, пользователю станет неудобно», - объяснил он.