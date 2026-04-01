Эксперт Грачева назвала законные средства самообороны для ношения на улице

Создатель социального проекта «Сестра» Марта Грачева рассказала, какие средства самообороны лучше всего носить с собой на улице и как правильно их применять. Об этом сообщает «Лента.ру».

Как отметила эксперт, лучшее «оружие» - навыки пассивной безопасности, которые предотвращают до 90 процентов угроз.

«Выбирайте освещенные маршруты, особенно вечером, избегайте одиночных прогулок в барах или сомнительных местах без трезвой компании. Всегда информируйте близких о планах — отправляйте геолокацию, номер такси или маршрут через мессенджер», — подчеркнула Грачева.

Общественница посоветовала девушкам пройти курсы самообороны и освоить базовые приемы выхода из захватов за руку либо волосы, а также определить границы необходимой обороны согласно Уголовному кодексу. Как отметила Грачева, легально для самообороны можно носить с собой перцовый баллончик и электрошокер российского производства. Баллончик должен быть распыляющим аэрозольным и от проверенных марок.

«Покупайте в специализированных магазинах, где консультанты с опытом проверят срок годности и соответствие ГОСТам. Он эффективен на 2-3 метра, вызывает жжение, слезотечение, дезориентацию на 20-40 минут, давая время убежать. Главное — тренировка: выхват из кармана за 1-2 секунды, прицельный выстрел в лицо», - рассказала эксперт.

Допустимый к применению электрошокер должен быть произведен в РФ и обладать мощностью до 3 ватт. Такое средство для самообороны можно использовать людям от 18 лет, при себе следует иметь паспорт и фото сертификата на устройство. Шокер разрешено применять в области рук и ног, ягодиц, спины (от лопаток до поясницы), живота, паха и подмышечных впадин. Использование устройства в область головы и сердца запрещено и расценивается как превышение обороны.

По словам эксперта, после использования средств защиты необходимо обратиться в полицию, заявить об инциденте и хладнокровно и спокойно описать ситуацию.

Ранее заместитель начальника Главного управления Росгвардии по городу Москве - начальник центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Александр Самойлов в пресс-центре НСН напомнил о правилах хранения шокеров и баллончиков.

