Ставят на поводок: Экономист назвал запрещенные операции с криптой
Криптовалюту в России не запрещают, но ее ставят на поводок, заявил НСН Алексей Мокров.
Владеть криптовалютой можно, платить внутри страны нельзя, также необходимо отчитываться перед налоговой, заявил экономист, эксперт по финансовым рынкам Алексей Мокров в пресс-центре НСН.
«Криптовалюту в России не запрещают, ее ставят на поводок. Можно работать только в белом поле. Получается рынок под камерой. Главное правило простое здесь: владеть криптовалютой можно, платить внутри страны нельзя. По концепции ЦБ цифровые валюты признаются, но ими нельзя расплачиваться. Также можно приобретать валюты за рубежом, переводить купленную криптовалюту за границу, но о таких операциях нужно уведомлять налоговые службы. Это финансовый инструмент, но не способ оплаты», - отметил он.
Новый закон о криптовалюте больше направлен на бизнес и внешнеэкономические операции, чем на обычных пользователей, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.
