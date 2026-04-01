Ставят на поводок: Экономист назвал запрещенные операции с криптой

Владеть криптовалютой можно, платить внутри страны нельзя, также необходимо отчитываться перед налоговой, заявил экономист, эксперт по финансовым рынкам Алексей Мокров в пресс-центре НСН.

«Криптовалюту в России не запрещают, ее ставят на поводок. Можно работать только в белом поле. Получается рынок под камерой. Главное правило простое здесь: владеть криптовалютой можно, платить внутри страны нельзя. По концепции ЦБ цифровые валюты признаются, но ими нельзя расплачиваться. Также можно приобретать валюты за рубежом, переводить купленную криптовалюту за границу, но о таких операциях нужно уведомлять налоговые службы. Это финансовый инструмент, но не способ оплаты», - отметил он.

Новый закон о криптовалюте больше направлен на бизнес и внешнеэкономические операции, чем на обычных пользователей, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.

