Россиян предупредили о наказании за незаконный оборот криптовалют

В России в скором времени за незаконный оборот криптовалют введут наказание, так как такой «путь» уже прошел майнинг, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

«У нас уже ограничивают майнинг, планируется вводить уголовную ответственность за незаконный майнинг. Я думаю, что криптовалюты пойдут по этому же пути. За незаконный оборот криптовалюты в итоге мы получим наказание. Если несколько лет назад, в 2022-2023 годах, мы с воодушевлением воспринимали развитие майнинговой индустрии, то теперь мы получили обратную сторону медали. Криптовалюты двигаются в этом же направлении. Их сейчас упорядочивают, а потом скажут, что нельзя открывать кошельки на зарубежных площадках, нельзя что-то оплачивать и так далее. Это правильное направление. Другой вопрос, что всегда получается как всегда, когда хотели как лучше. Некоторые операции в таком случае просто встанут, это волнует бизнес», - объяснил он.

Криптовалюты долгое время были не под контролем у государства. На днях правительство одобрило законопроекты о криптовалютах в России. Пакет документов установит требования к обращению цифровых валют и правила доступа к ним для инвесторов.

Продавать и менять криптовалюту смогут обменники из реестра ЦБ, брокеры и доверительные управляющие, а отдельные криптовалюты смогут торговаться на организованных биржевых торгах. Для допуска криптомонет к публичным торгам в РФ установлены жесткие критерии, один из них - средняя рыночная капитализация монеты за два года свыше 5 трлн руб. (около $61 млрд). Рассчитываться криптовалютой внутри страны будет по-прежнему запрещено - по аналогии с иностранной валютой (этой позиции с самого начала обсуждения темы неизменно придерживался Центробанк).

