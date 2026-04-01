На Урале школьник выстрелил в одноклассницу из пневматики

Школьник выстрелил в одноклассницу из пневматического пистолета в Свердловской области, после ЧП возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы Ирбитского района области 27 марта.

«На территории школы в поселке Зайково 13-летний школьник из личной неприязни произвел выстрел в свою одноклассницу из пневматического пистолета, который он тайно взял у старшего 19-летнего брата», - рассказали в СК.

Пострадавшая получила ссадину головы, угрозы ее жизни и здоровью нет. Кроме того, на месте ЧП учитель получил травму в области пальца, бухгалтер школы - в области ноги.

После инцидента правоохранители завели дело о халатности.

Ранее в школе в Челябинске ученик девятого класса выстрелил в сверстницу из сигнального пистолета.

