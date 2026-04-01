Новые правила игры: Как криптовалюты помогли России обходить санкции
Дмитрий Мариничев и Ярослав Кабаков оценили в эфире НСН новый закон о криптовалютах, назвав его «тактическим» вариантом.
России нужно создавать свой цифровой мир, поэтому закон о криптовалютах можно назвать лишь тактически верным, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.
«Мы не формируем свой цифровой мир, это стратегическая ошибка. Новый закон о криптовалюте тактически верный, так как дает хоть какую-то правовую основу для экономических субъектов внутри страны. Но стратегически это ошибка, он будет в некотором роде диктовать правила игры на новых технологических платформах», - отметил он.
А директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН подчеркнул, что криптовалюты помогли российской экономике в период санкций.
«Мы обладаем хорошими возможностями, это было и в первую волну интереса к криптовалюте. Криптоиндустрия очень сильно помогла нашей стране, когда зависло огромное количество платежей, за санкционные товары и так далее. Поэтому экономике этот инструмент помог. Сейчас происходит некая адаптация», - добавил он.
Криптовалюты долгое время были не под контролем у государства. На днях правительство одобрило законопроекты о криптовалютах в России. Пакет документов установит требования к обращению цифровых валют и правила доступа к ним для инвесторов.
Продавать и менять криптовалюту смогут обменники из реестра ЦБ, брокеры и доверительные управляющие, а отдельные криптовалюты смогут торговаться на организованных биржевых торгах. Для допуска криптомонет к публичным торгам в РФ установлены жесткие критерии, один из них - средняя рыночная капитализация монеты за два года свыше 5 трлн руб. (около $61 млрд). Рассчитываться криптовалютой внутри страны будет по-прежнему запрещено - по аналогии с иностранной валютой (этой позиции с самого начала обсуждения темы неизменно придерживался Центробанк).
