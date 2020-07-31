В Госдуме усомнились в выводах ВОЗ о причине новых вспышек COVID-19
В Госдуме не согласились с заявлением Всемирной организации здравоохранения о том, что причиной новых вспышек COVID-19 является активность молодёжи. Член думского комитета по охране здоровья Борис Менделевич полагает, что ситуацию с распространением коронавирусной инфекции гораздо сильнее влияет то, как построены профилактическая работа и лечение зараженных.
Напомним, ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус высказал мнение о том, что новые вспышки COVID-19 в ряде стран Европы и северного полушария связаны с тем, что молодые люди снизили бдительность летом. Также в ВОЗ заявляли, что распространению инфекции способствует посещение новых клубов, пишет Ura.ru.
Между тем, за минувшие сутки в России подтвердились ещё 5 482 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Больше всего новых заболевших к утру 31 июля в Москве, Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округ.
Таким образом число заболевших COVID-19 в стране с начала эпидемии достигло почти 840 тысяч человек
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru