«А Дальний Восток?» В Госдуме оценили идею пенсионных льгот для новых регионов
Инициатива «Справедливой России» снизить пенсионный возраст для жителей новых регионов вряд ли найдет отклик в правительстве, сказал НСН Ярослав Нилов.
В случае принятия предложения депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» потребовать льгот могут жители северных территорий и Дальнего Востока. Об этом НСН заявил заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с их лидером Сергеем Мироновым направили на заключение в правительство России законопроект, которым предлагается установить возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, работающих в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщило агентство ТАСС. Нилов отметил, что инициатива депутатов еще не поступала в комитет.
«С подобными инициативами выступали депутаты (в том числе ЛДПР) относительно другой категории граждан — жителей северных территорий, Дальнего Востока, исходя из суровых климатических условий. Полагаю, что депутаты от “Справедливой России” могут предложить такую инициативу, но тогда аналогичный вопрос поставят и жители указанных территорий. Там, с одной стороны, географические особенности и тяжелый труд позволяют досрочно выходить на пенсию, с другой стороны, исключений для них никто не делал», — сказал Нилов.
В заключение собеседник НСН добавил, что правительство вряд ли одобрит инициативу депутатов.
Ранее Минфин России предложил передать пенсионные накопления в собственность россиян, проведя их «приватизацию». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 702 / сут.
Умерли
395 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 466 / сут.
- Глава Минобороны ФРГ заявил, что союзники НАТО едины в вопросах помощи Киеву
- Захарова заявила, что Запад назначает на ключевые должности безграмотных людей
- СМИ: В Киеве заявили, что 12 стран согласились передать Украине танки Leopard
- В Госдуме хотят лишить уехавших звезд заработка в России
- Врачи достали из желудка 21-летней жительницы Подмосковья три килограмма волос
- Песков напомнил Эстонии о международном морском праве
- Глава СПЧ выступил против конфискации собственности критикующих спецоперацию
- В Госдуме предложили обязать депутатов уведомлять о выезде за границу
- Борисов рассказал о развертывании российской орбитальной станции
- Песков заявил, что поставки танков угрожают отношениям России с Германией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru