«А Дальний Восток?» В Госдуме оценили идею пенсионных льгот для новых регионов

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с их лидером Сергеем Мироновым направили на заключение в правительство России законопроект, которым предлагается установить возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, работающих в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщило агентство ТАСС. Нилов отметил, что инициатива депутатов еще не поступала в комитет.

«С подобными инициативами выступали депутаты (в том числе ЛДПР) относительно другой категории граждан — жителей северных территорий, Дальнего Востока, исходя из суровых климатических условий. Полагаю, что депутаты от “Справедливой России” могут предложить такую инициативу, но тогда аналогичный вопрос поставят и жители указанных территорий. Там, с одной стороны, географические особенности и тяжелый труд позволяют досрочно выходить на пенсию, с другой стороны, исключений для них никто не делал», — сказал Нилов.

В заключение собеседник НСН добавил, что правительство вряд ли одобрит инициативу депутатов.

Ранее Минфин России предложил передать пенсионные накопления в собственность россиян, проведя их «приватизацию». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

