В Госдуме слова Гурулева об «уничтожении» 20% россиян назвали фигурой речи»

Также в ответе говорится, что парламентарий высказал свою «личную позицию», что является его «неотъемлемым правом».

«Выражение своего мнения и личной позиции по отдельным вопросам общественно-политической и социально-экономической жизни государства является неотъемлемым правом депутата Госдумы», — сказано в документе.

При этом отмечается, что «использование фигур речи, не является оскорблением и служит для прояснения мысли выступающего».

Ранее Гурулев заявил в эфире телеканала «Россия 1», что 80% россиян доверяют президенту Владимиру Путину, а остальная «гниль» должна быть «если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена». Высказывания парламентария потребовал проверить зампред партии «Яблоко», депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

