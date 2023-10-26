В Госдуме слова Гурулева об «уничтожении» 20% россиян назвали фигурой речи»
Глава этической комиссии Госдумы Валентина Терешкова заявила, что предложение депутата Андрея Гурулева «хотя бы как-то уничтожить» не поддерживающих президента Владимира Путина россиян, являются «фигурой речи», сообщает RTVI.
Также в ответе говорится, что парламентарий высказал свою «личную позицию», что является его «неотъемлемым правом».
«Выражение своего мнения и личной позиции по отдельным вопросам общественно-политической и социально-экономической жизни государства является неотъемлемым правом депутата Госдумы», — сказано в документе.
При этом отмечается, что «использование фигур речи, не является оскорблением и служит для прояснения мысли выступающего».
Ранее Гурулев заявил в эфире телеканала «Россия 1», что 80% россиян доверяют президенту Владимиру Путину, а остальная «гниль» должна быть «если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена». Высказывания парламентария потребовал проверить зампред партии «Яблоко», депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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