Депутат Гурулев предложил мобилизовать безработных
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев предложил призвать на военную службу мужчин, которые стоят на бирже труда. Об этом парламентарий заявил в эфире «Соловьев Live».
Гурулев назвал тунеядство проблемой, отметив, что некоторые люди не работают и «трутнями сидят на бирже труда».
«Мне говорят: "Давайте мобилизацию проведем". Да давайте — вон на бирже труда все стоят, кто безработные — ради бога, вперед, за власть Советов. Кто мешает?» — отметил депутат.
Позже Гурулев в своем Telegram-канале пояснил, что не имел в виду всеобщую мобилизацию или трудовую повинность: речь шла о «возрождении духовности, ценности».
Ранее депутат заявил об отсутствии планов проводить всеобщую мобилизацию в ближайшее время, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru