Депутат Гурулев предложил мобилизовать безработных

Гурулев назвал тунеядство проблемой, отметив, что некоторые люди не работают и «трутнями сидят на бирже труда».

«Мне говорят: "Давайте мобилизацию проведем". Да давайте — вон на бирже труда все стоят, кто безработные — ради бога, вперед, за власть Советов. Кто мешает?» — отметил депутат.

Позже Гурулев в своем Telegram-канале пояснил, что не имел в виду всеобщую мобилизацию или трудовую повинность: речь шла о «возрождении духовности, ценности».

Ранее депутат заявил об отсутствии планов проводить всеобщую мобилизацию в ближайшее время, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

