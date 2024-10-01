В Госдуме считают необходимым создать государственный институт поддержки семьи

В России необходимо создать государственный институт поддержки семьи, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Султана Хамзаева.

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По его словам, сегодня остро стоит нехватка квалифицированных психологов, к которым могли бы обращаться семьи и молодые граждане, у которых есть сложности при построении семьи, укреплении основ брака. Парламентарий отметил, что институт поддержки семьи должен акцентировать внимание на прямую работу с семьями.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать телепередачи о многодетных семьях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
ТЕГИ:ГосдумаСемья

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