В Госдуме считают необходимым создать государственный институт поддержки семьи
В России необходимо создать государственный институт поддержки семьи, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Султана Хамзаева.
По его словам, сегодня остро стоит нехватка квалифицированных психологов, к которым могли бы обращаться семьи и молодые граждане, у которых есть сложности при построении семьи, укреплении основ брака. Парламентарий отметил, что институт поддержки семьи должен акцентировать внимание на прямую работу с семьями.
Ранее президент России Владимир Путин поручил создать телепередачи о многодетных семьях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru