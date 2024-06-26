Патриарх Кирилл поручил создать молодежную передачу на телеканале «Спас»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил создать молодежную передачу на телеканале «Спас», сообщается на сайте Церкви.

Он подчеркнул, что в рамках передачи необходима постановка реальных мировоззренческих проблем, приглашение церковных и светских специалистов в сфере социологии и психологии, а также круглые столы и дискуссии.

«Имидж для молодежи»: Волынец рассказала, что будут показывать на канале «Семья»

До этого известная телеведущая Юлия Барановская предложила создать федеральный канал «Семья». Барановская считает, что молодежи нужно грамотно и доступно рассказывать не только о важности построения семьи и материнстве, но и сообщать про меры поддержки государства, различные конкурсы.

Российскому телевидению необходимо «переключиться» с программ и шоу о маргиналах на истории счастливых многодетных семей, которые будут транслировать традиционные ценности, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:МолодежьПатриарх Кирилл

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