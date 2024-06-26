Патриарх Кирилл поручил создать молодежную передачу на телеканале «Спас»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил создать молодежную передачу на телеканале «Спас», сообщается на сайте Церкви.
Он подчеркнул, что в рамках передачи необходима постановка реальных мировоззренческих проблем, приглашение церковных и светских специалистов в сфере социологии и психологии, а также круглые столы и дискуссии.
До этого известная телеведущая Юлия Барановская предложила создать федеральный канал «Семья». Барановская считает, что молодежи нужно грамотно и доступно рассказывать не только о важности построения семьи и материнстве, но и сообщать про меры поддержки государства, различные конкурсы.
Российскому телевидению необходимо «переключиться» с программ и шоу о маргиналах на истории счастливых многодетных семей, которые будут транслировать традиционные ценности, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кабмин выделил Роскосмосу 1,4 млрд рублей
- СМИ: Сыновья уволенного Омарова получили аресты до 13 суток
- Торговые центры попросили о равных налоговых условиях с маркетплейсами
- Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Коми
- TikTok стал самой популярной соцсетью у российских подростков
- Двое юношей пожарили мясо на Вечном огне в Ленинградской области
- СМИ: МИД Австрии вызвал российского поверенного из-за высылки журналистки
- Нежелание НАТО помогать ВСУ объяснили неуверенностью в силах Украины
- Патриарх Кирилл поручил создать молодежную передачу на телеканале «Спас»
- Дрон-камикадзе ВСУ сдетонировал на парковке в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru