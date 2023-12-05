В Госдуме разрешили частным охранникам уничтожать беспилотники

Отмечается, что соответствующее решение было продиктовано необходимостью усилить уровень безопасности и антитеррористической защищенности комплексов.

Сейчас правом на ликвидацию беспилотников обладают только сотрудники силовых структур, ведомственной охраны и ЧОП, занимающиеся охранной объектов с повышенными требованиями к антитеррористической защите.

Ранее сообщалось, что запрет на использование мобильных телефонов во время занятий в школах может начать действовать уже в январе следующего года, если соответствующие поправки будут приняты Госдумой в осеннюю сессию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

