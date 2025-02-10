Госдума: С 1 марта оплата за отопление будет сезонной
С 1 марта 2025 года российским регионам будет запрещено переходить на форму оплаты, когда платежи разбиты на весь год, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.
Оплата станет сезонной и будет взиматься только в те месяцы, когда отопление подается в квартиры. Сегодня у собственников возникает вопрос, за что они платят.
При этом парламентарий указал, что в отопительный сезон счета будут значительно выше, чем в случае с равномерной оплатой. Инициатива призвана повысить прозрачность платежей.
Ранее в России сократилось количество злостных должников за ЖКХ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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