Госдума: С 1 марта оплата за отопление будет сезонной

С 1 марта 2025 года российским регионам будет запрещено переходить на форму оплаты, когда платежи разбиты на весь год, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.

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Оплата станет сезонной и будет взиматься только в те месяцы, когда отопление подается в квартиры. Сегодня у собственников возникает вопрос, за что они платят.

При этом парламентарий указал, что в отопительный сезон счета будут значительно выше, чем в случае с равномерной оплатой. Инициатива призвана повысить прозрачность платежей.

Ранее в России сократилось количество злостных должников за ЖКХ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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