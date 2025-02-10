Госдума: С 1 марта оплата за отопление будет сезонной

Оплата станет сезонной и будет взиматься только в те месяцы, когда отопление подается в квартиры. Сегодня у собственников возникает вопрос, за что они платят.

При этом парламентарий указал, что в отопительный сезон счета будут значительно выше, чем в случае с равномерной оплатой. Инициатива призвана повысить прозрачность платежей.

Ранее в России сократилось количество злостных должников за ЖКХ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

