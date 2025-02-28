СМИ: Жители Туапсе пожаловались на холод в квартирах

По словам местных жителей, отопления в квартирах нет с 19 февраля, а температура в помещениях не превышает 16 градусов. В управляющей компании призвали туапсинцев обращаться в отвечающую за работу котельной компанию «Газпромтеплоэнерго», поскольку виной всему якобы низкое давление в трубах. Вместе с тем в «Газпромтеплоэнерго» заверили, что работают исправно.

Кроме того, жители города заявили, что коммунальщики приехали лишь через три дня, объяснив задержку большим количеством обращений, и пообещали пересчитать плату за отопление квартир.

Ранее без горячей воды и отопления остались тысячи жителей Воронежа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

