В Госдуме рассмотрят законопроект против торговли снюсами

Специалисты министерств внутренних дел, здравоохранения и торговли разработали проект, в котором запрещается продажа несовершеннолетним никотинсодержащей продукции с любым способом употребления. Под запрет попадает в первую очередь дистанционная продажа. Административная ответственность грозит, кроме того, за привлечение к торговле подобными смесями. Также под запрет попадет реклама - по аналогии с обыкновенным табаком и сигаретами. По словам депутата, именно подростки являются главными распространителями снюсов, насвая и их аналогов.

Ранее депутаты Ольга Алимова и Вера Ганзя также внесли в Госудму законопроект, предлагающий прямой запрет такой продукции, а также был разработан проект о многократном увеличении штрафа за торговлю аналогами насвая и снюса. За полный запрет высказывался и депутат Марат Бариев. Подобные инициативы также активно поднимаются на региональном уровне.

