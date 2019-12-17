В Госдуме рассмотрят законопроект против торговли снюсами
Законопроект, предлагающий наказание за вовлечение подростков в торговлю снюсами и никотиновыми смесями, вынесен на рассмотрение комитета по здравоохранению Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Наталью Костенко.
Специалисты министерств внутренних дел, здравоохранения и торговли разработали проект, в котором запрещается продажа несовершеннолетним никотинсодержащей продукции с любым способом употребления. Под запрет попадает в первую очередь дистанционная продажа. Административная ответственность грозит, кроме того, за привлечение к торговле подобными смесями. Также под запрет попадет реклама - по аналогии с обыкновенным табаком и сигаретами. По словам депутата, именно подростки являются главными распространителями снюсов, насвая и их аналогов.
Ранее депутаты Ольга Алимова и Вера Ганзя также внесли в Госудму законопроект, предлагающий прямой запрет такой продукции, а также был разработан проект о многократном увеличении штрафа за торговлю аналогами насвая и снюса. За полный запрет высказывался и депутат Марат Бариев. Подобные инициативы также активно поднимаются на региональном уровне.
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