Сильный скачок потребления снюсов в школах произошел в 2019 году

В 2019 году в России отмечен сильнейший всплеск потребления снюсов и других никотинсодержащих смесей в школах. Об этом в ходе пресс-конференции НСН сообщила полковник полиции в отставке, эксперт движения «Сильная Россия» по борьбе с наркоманией, председатель по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни населения «Стройная Россия» Ольга Ванатова.

«В этом году произошел очень сильный всплеск потребления снюсов в общеобразовательных заведениях. Больше всего к нам обращаются родители из северных регионов страны. Ведь как мы проводим профилактику в школах? Хорошо, если туда приходят профессионалы, которые говорят детям, что этого нельзя делать. Ведь производители табачной продукции изворотливы: красивые коробочки, маркетинговые технологии... Мы однозначно подключимся к решению этой проблемы. Когда в результате увозят в больницу детей с психозами, - это страшно. Куда мы идем?!», - сказала она.

В России продажу насвая, снюса и любых других сосательных и жевательных никотиновых смесей хотят запретить. Соответствующая законодательная инициатива поступила в Госдуму 28 ноября.

